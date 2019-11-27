Когда ожидать подъема и пика заболеваемости гриппом, рассказала Скворцова

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что, по прогнозам Института гриппа, подъем заболеваемости будет в декабре, ускоренный подъем в конце месяца, и пик придется на январь — начало февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что сезонное повышение заболеваемости будет обязательно.

Однако, по ее словам, благодаря проведению активной прививочной кампании, в Минздраве надеются, что Россию ждет умеренная интенсивность повышения заболеваемости и небольшое число сложных клинических случаев.

Министр также рекомендовала при появлении симптомов гриппа обязательно обращаться к врачу в течение первых суток.

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