Когда ожидать подъема и пика заболеваемости гриппом, рассказала Скворцова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что, по прогнозам Института гриппа, подъем заболеваемости будет в декабре, ускоренный подъем в конце месяца, и пик придется на январь — начало февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Она подчеркнула, что сезонное повышение заболеваемости будет обязательно.
Однако, по ее словам, благодаря проведению активной прививочной кампании, в Минздраве надеются, что Россию ждет умеренная интенсивность повышения заболеваемости и небольшое число сложных клинических случаев.
Министр также рекомендовала при появлении симптомов гриппа обязательно обращаться к врачу в течение первых суток.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Скворцова раскритиковала не сделавших прививки министров
— Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом