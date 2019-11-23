Полиция проверяет кадры со стрельбой из автомата рядом с УМВД в Санкт-Петербурге

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Полиция Санкт-Петербурга занимается изучением размещенной в соцсетях видеозаписи, где из окна машины высовывается рука с автоматом Калашникова, который выдает очередь в воздух. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Поясняется, что видео ночью 23 ноября было опубликовано в Instagram. На нем видно, как машина с табличкой, на которой написано «Мансур», едет на фоне Московских триумфальных ворот. Из окна с водительской стороны высовывается рука, в воздух выдается очередь из автомата Калашникова.

Отмечается, что данный инцидент произошел рядом с Управлением МВД по Московскому району.

По данным издания, после того, как поступок начали осуждать пользователи в соцсетях, выложивший видео мужчина заявил, что это монтаж.

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