Понятие «оправданного риска» предложили внести в законодательство

МЧС переложило ввести понятие «оправданного риска» на законодательном уровне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект закона.

В документе говорится, что понятие «оправданный риск» в законе поможет создать при ликвидации аварий и последствий на шахтах правовые гарантии.

Согласно данным МЧС, за последнюю декаду в спасательных операциях на шахтах были спасены 26 тыс. людей, но погибли 23 спасателя.

Также этот проект сможет решить вопрос с охраной труда при проведении аварийных операций сотрудниками МЧС.

«Меры позволят спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности», — заключается в пояснительной записке.

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