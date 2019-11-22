Более 20 тысяч человек остались без отопления в Курске из-за аварии
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Более 20 тысяч человек остались без теплоснабжения в Курске из-за аварии на магистрали, сообщает РИА «Новости».
В результате аварии обесточены оказались девять социально значимых объектов.
«В Северо-Западном микрорайоне Курска из-за ветхого участка магистрали диаметром 800 миллиметров отключены от теплоснабжения 159 многоквартирных жилых домов разной этажности», — рассказали в оперативном штабе.
Причина аварии не называется.
Специалисты намерены устранить неполадки к утру 23 ноября.