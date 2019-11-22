Ввели в график движение поездов на МЦД-2 после сбоя
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На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороге поезда введены в график после сбоя. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Отмечается, что поезда введены в график, интервал между ними составляет 6 минут.
До это ЦППК сообщали, что поезда следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабино.
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