Ввели в график движение поездов на МЦД-2 после сбоя

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороге поезда введены в график после сбоя. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Отмечается, что поезда введены в график, интервал между ними составляет 6 минут.

До это ЦППК сообщали, что поезда следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабино.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Революционное событие»: Путин открыл МЦД

— Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру