У аэропорта Екатеринбурга грабители отняли у мужчины 30 млн рублей
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Вооруженные грабители отняли у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге порядка 30 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Как стало известно, пострадавшего мужчину после инцидента с нападением доставили в больницу.
Согласно поступившей информации, в разбое участвовали трое грабителей.
«Они скрылись на автомобиле, который позже нашли сожженным в лесу», — рассказали в экстренных службах города.
Там добавили, что на месте в данный момент работают сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщается, в городе введен план «Перехват».