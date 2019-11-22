У аэропорта Екатеринбурга грабители отняли у мужчины 30 млн рублей

Вооруженные грабители отняли у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге порядка 30 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как стало известно, пострадавшего мужчину после инцидента с нападением доставили в больницу.

Согласно поступившей информации, в разбое участвовали трое грабителей.

«Они скрылись на автомобиле, который позже нашли сожженным в лесу», — рассказали в экстренных службах города.

Там добавили, что на месте в данный момент работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщается, в городе введен план «Перехват».