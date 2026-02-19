В МИД раскрыли отношения между Россией и НАТО

Грушко: никакого взаимодействия между Россией и НАТО нет

Никаких взаимодействий между Россией и НАТО нет. В документах Североатлантического альянса наша страна определена как «прямая и долговременная угроза», заявил журналистам замминистра иностранных дел России Александр Грушко, пишет ТАСС.

«Никакого взаимодействия нет, оно исключено по определению», — подчеркнул представитель МИД РФ.

По его словам, в НАТО считают, что Россия угрожает интересам безопасности стран — членов альянса. Он отметил, что Запад видит в Россию угрозу даже после завершения конфликта на Украине, которое будет достигнуто либо военным, либо дипломатическим путем.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что США, Россия и некоторые европейские страны на данный момент обсуждают новый договор между РФ и НАТО. Украинский лидер посетовал, что подобные обсуждения ведутся только с Россией. По его словам, с Украиной также необходимо обсудить потенциальное место в альянсе.

