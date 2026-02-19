Глава СК РФ Бастрыкин ждет доклад по делу о нападении в школе в Пермском крае

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на школьника в Александровске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с нападением семиклассника на сверстника в школе в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего», — говорится в заявлении.

ЧП в школе №1 в Александровске, расположенном в Пермском крае, произошло 19 февраля. Ученик седьмого класса принес в образовательное учреждение нож и, встретив сверстника на лестнице, нанес ему тяжелые ранения. Пострадавшего доставили в больницу в городе Березники. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, сейчас мальчику проводят операцию. Он находится в стабильном гемодинамическом состоянии.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по трем статьям. Среди них — покушение на несовершеннолетнего, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нападавшего доставили в следственный отдел. Telegram-канал SHOT написал, что причиной происшествия могла стать ссора между подростками.

Ранее во всех школах Александровска приостановили занятия.