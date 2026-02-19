США вряд ли будут смещать украинского лидера Владимира Зеленского по венесуэльскому сценарию с похищением президента Николаса Мадуро, смена власти на Украине произойдет «красиво» – путем выборов. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник, комментируя слова Зеленского о возможном желании Штатов «сменить» его.

Экс-нардеп напомнил, что Украину в США поддерживает около 60% американцев, в соответствии с опросами в самих Штатах. В этой связи президенту США Дональду Трампу «не с руки» свергать Зеленского по сценарию Венесуэлы, где Америка похитила Мадуро, считает Олейник.

«Понятно, что надо это сделать красиво, через выборы <...> Американцы понимают, в том числе и Дональд Трамп не раз заявлял, что Зеленский является главным препятствием в переговорном процессе, и поэтому понятно, что Зеленский сейчас уже начинает открывать очевидные карты, что ставится задача выборов на Украине не для того, чтобы переизбрать Зеленского, а чтобы красиво его отстранить от власти руками украинцев», — отметил собеседник.

Украинский лидер в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что остается открытым вопрос, чего на самом деле хотят США: провести выборы нового лидера на Украине или просто «сменить» его.

В этом же интервью Зеленский заявил, что даже в случае, если его устранят, Украина сохранит устойчивость, поскольку это система институтов, а не один человек. Он признался, что службы безопасности сообщали ему уже о нескольких попытках покушения.

