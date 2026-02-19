Размер шрифта
В МИД заявили о нежелании Европы прекращать конфликт на Украине

Грушко: европейцы вполне могут позвонить РФ для урегулирования на Украине
Пресс-служба МИД РФ

Представители Европы вполне могут позвонить российской стороне для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

По его словам, посол России в Бельгии в случае необходимости уполномочен вести контакты.

При этом дипломат отметил, что Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше, ее действия исключают конструктивный вклад в урегулирование.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике, требуя места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что России не о чем говорить со странами Европы, поскольку они однозначно утверждают, что Киев отстаивает европейские ценности. По словам Лаврова, это как прийти в международный суд и сказать, что Евросоюз является нацистской организацией.

Ранее Захарова указала на понимание Евросоюзом одной вещи об Украине.
 
