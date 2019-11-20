В московском регионе пресечена деятельность членов ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в московском регионе трех членов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Согласно данным следствия, задержанные с 2014 года вели деятельность по вербовке жителей Москвы и области для участия в боевых действиях в составе террористических групп на территории Сирии.

При обыске на местах жительства задержанных были обнаружены фальшивые российские деньги и поддельные паспорта, а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались для ведения противоправной деятельности.

Сообщается, что по признакам преступлений террористического характера было возбуждено уголовное дело.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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