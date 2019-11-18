МИД России продолжит поиск российских детей в Ираке

Министерство иностранных дел России продолжит поиск российских детей на территории Ирака, передает ТАСС со ссылкой на официальный комментарий ведомства.

В тексте сообщения говорится, что МИД и посольство России в Багдаде продолжат сотрудничество с иракскими партнерами с целью поиска и идентификации несовершеннолетних российских граждан, находящихся на территории Ирака.

Отмечается также, что 18 ноября самолет МЧС доставил в Москву группу из 32 российских детей, ранее содержавшихся в местах лишения свободы в Ираке.

По последней информации, за период с декабря 2018 года на родину было возвращено 122 ребенка.

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