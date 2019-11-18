Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днем по просьбе женщин

Томский губернатор Сергей Жвачкин решил сделать вторник, 31 декабря, выходным днем по просьбе женщин. Об этом говорится на официальном интернет-портале администрации региона.

Как отмечается, Жвачкин перенес рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

Глава региона признался, что он принял это решение, так как его попросили женщины. Он отметил, что именно они готовятся к празднованию Нового года и на их плечах лежит основная тяжесть подготовки к празднику.

Жвачкин призвал исполнительные органы власти и органы местного самоуправления рассмотреть его решение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам сократят новогодние каникулы

— Сокращение новогодних каникул в России прокомментировала психолог