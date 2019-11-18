В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

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В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в колледже в Благовещенске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что у двух из трех пострадавших состояние улучшается.

В ведомстве сообщили, что один из пациентов амурской областной детской клинической больницы находится в реанимации. Медики зафиксировали у него стабильное состояние.

«Второй в отделении детской политравмы. Динамика положительная, скорее всего, будет выписан в ближайшие дни», — добавил представитель Минздрава по региону.

Кроме того, третий пострадавший, который пребывает в клинической больнице, находится в стабильном состоянии.

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