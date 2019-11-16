Четверо украинцев с 700 кг янтаря задержано в Словакии

Словацкая полиция задержала на востоке республики четырех граждан Украины, в машинах которых обнаружили почти 700 кг янтаря. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя криминального отделения Главного финансового управления республики Ивана Скоканова, при таможенном досмотре в багажниках трех автомобилей было обнаружено 698,9 кг нелегально перевозимого янтаря.

Находившиеся в этих машинах четыре гражданина Украины задержаны, возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит тюремное заключение сроком от 4 до 10 лет.

Уточняется, что стоимость перевозимого янтаря составляет около €653 тысяч.

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