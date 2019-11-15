Адвокат Соколова призвал СМИ к молчанию перед похоронами аспирантки

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Александр Почуев, адвокат арестованного за убийство сожительницы историка Олега Соколова, призвал средства массовой информации к «всеобщему трехдневному трауру и молчанию» в связи с похоронами убитой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат попросил журналистов воздержаться от публикаций, чтобы оградить родных и близких девушки от «назойливых напоминаний» о произошедшем. Он выразил соболезнования родственникам жертвы от лица своего подзащитного.

Почуев также осудил чрезмерное внимание СМИ к трагедии, так как, по его мнению, «смакование подробностей преступлений» свидетельствует об отсутствии в обществе культуры милосердия.

Ранее стало известно, что похороны убитой Анастасии Ещенко пройдут в ее родной станице Старовеличковской в Краснодарском крае.

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