В МЧС назвали способы выжить, провалившись под лед

В МЧС России напомнили гражданам об опасности выхода на лед, не зная его толщины, передает РИА «Новости».

Спасатели подчеркнули, что безопасной для человека считается толщина льда не менее 10 см.

В ведомстве добавили, что прочность льда можно определить «на глаз» — прочный лед имеет голубой оттенок, более тонкий обычно белого цвета, серый или с желтоватым оттенком – ненадежный.

МЧС в случае, если человек провалился под лед, призывает не паниковать, не делать резких движений и постараться успокоить дыхание. Пострадавший должен раскинуть руки в стороны и зацепиться за кромку льда. После этого следует лечь грудью на край полыньи и забросить на лед сначала одну, а потом другую ногу.

Если лед выдержал, нужно, перекатываясь, медленно ползти к берегу.

В ведомстве также напомнили, что пережившему нахождение в ледяной воде человеку нельзя давать алкоголь.