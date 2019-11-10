Протестующие в Боливии захватили государственные радиостанцию и телеканал

В Боливии в ходе протестов сторонники оппозиции захватили государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и гостелеканал Bolivia TV (BTV). Об этом сообщает РИА «Новости».

Директор Patria Nueva Иван Мальдонадо рассказал, что протестующие окружили ранее здание радиостанции.

Он также отметил, что журналистов удерживали в течение двух часов и угрожали сломать оборудование, если не будет прекращена работа СМИ. В итоге сотрудники радиостанции покинули свои рабочие места.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Боливии заявил об угрозе госпереворота

— Эво Моралес допустил второй тур в случае фальсификации выборов президента Боливии