Мировой судья застрелен в Коми
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В Коми был застрелен мировой судья Жешартского судебного участка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Следователями возбуждено уголовное дело, однако его статья не уточняется.
По некоторым данным, тело судьи с огнестрельным ранением было обнаружено в одной из квартир в городе Микунь Усть-Вымского района. Отмечается, что его смерть не связана с судебной деятельностью.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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