Мировой судья застрелен в Коми

В Коми был застрелен мировой судья Жешартского судебного участка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Следователями возбуждено уголовное дело, однако его статья не уточняется.

По некоторым данным, тело судьи с огнестрельным ранением было обнаружено в одной из квартир в городе Микунь Усть-Вымского района. Отмечается, что его смерть не связана с судебной деятельностью.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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