Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной
Подозреваемый в убийстве бывшей студентки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Александра Почуева.
По заявлению адвоката, если Соколов и виновен в преступлении, то оно было совершено под влиянием сильных факторов, возможно, в состоянии патологического опьянения или аффекта.
При этом Почуев напомнил, что Конституция и Уголовно-процессуальный Кодекс России запрещают считать человека виновным в чем-либо до вынесения приговора суда.
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