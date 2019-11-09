Зеленский поручил заняться трансплантацией органов

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Gleb Garanich/Reuters

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства» содержит пункт про регулирование медицины в стране, сообщает издание Страна.ua.

Глава Украины приказал до конца текущего года запустить систему трансплантации органов. За этот же срок правительство должно пересмотреть границы госпитальных округов и урегулировать процедуру закупки медицинских услуг.

За 2020 год планируется автономизировать работу центров экстренной медицинской помощи, внедрить современные подходы к подготовке кадров, перевести государственные учреждения на новый механизм бюджетного финансирования.

К концу следующего года планируется повысить уровень вторичной и третичной медицинской помощи и утвердить стратегию массового страхования.

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