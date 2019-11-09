Экс-мэра Истры хотят объявить в международный розыск
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Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, вероятно, скрылся за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По заявлению источника, обвиняемый в мошенничестве Вихарев мог покинуть пределы России, чтобы скрыться от следствия. В настоящее время решается вопрос об объявлении экс-мэра в международный розыск.
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