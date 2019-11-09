Загорелся парламент Армении в Ереване
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На территории комплекса зданий парламента Армении в Ереване вспыхнул пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
По последним данным, загорелась крыша строения, находящегося на территории национального собрания. В настоящее время ликвидируют огонь 15 пожарных команд, на месте происшествия находится глава МЧС Армении Феликс Цолакян.
Также ведут работу группы национального центра кризисного правления и врачи центра медицины катастроф.
Информация о пострадавших пока не поступала.
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