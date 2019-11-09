Эксперты рассказали о динамике спроса на антибиотики в России
close
В России с начала 2019 года наблюдается снижение спроса на антибактериальные препараты. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Уточняется, что с января по сентябрь 2019 года в российских аптеках было куплено 152,8 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 26,4 млрд рублей, что практически на 3 млн упаковок меньше, чем за тот же период 2018 года.
По словам аналитиков, всего по итогам первых трех кварталов этого года в аптеках России было продано 3,81 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 739,2 млрд рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Врач объяснил опасность антибиотиков
— Здоровье нации: как россиян обеспечат качественными лекарствами