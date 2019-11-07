Росгвардия показала новую эмблему с мечами без ножен
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Федеральная служба войск национальной гвардии показала, как будет выглядеть эмблема на одежде сотрудников. Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.
На желто-красной эмблеме изображен двуглавый орел с двумя мечами на краповом щите.
Стоит отметить, что эта эмблема отличается от той, которая была до этого на форме сотрудников Росгвардии.
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