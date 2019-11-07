«Не протянет долго»: госдеп о преемнике аль-Багдади

Представитель госдепартамента США рассказал об отношении ведомства к преемнику ликвидированного лидера ИГ (организация запрещена в России)* Абу-Бакра Аль-Багдади. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно его заявлению журналистам, в США считают, что новый лидер террористической группировки «не протянет долго».

Кроме того, представитель госдепа рассказал об отсутствии каких-либо данных об этом человеке и о его происхождении. Он подчеркнул, что те данные, которым владеет ведомство, его «не впечатляет».

«Если он в Ираке или в Сирии, мы не думаем, что он долго протянет на этом свете», — добавил он.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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