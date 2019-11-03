Названа возможная дата похорон начальника центра «Э» по Ингушетии
Похороны убитых в Москве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, также известного как центр «Э», Ибрагима Эльджаркиева и его родного брата могут пройти в республике 4 ноября. Об этом сообщают РИА «Новости».
Источник в силовых структурах Ингушетии рассказал, что тела погибших еще не выдали родным.
«Ожидается, что это произойдет сегодня, а завтра состоятся похороны погибших», — добавил он.
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