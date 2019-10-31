Мужчина убил ребенка в детском саду в НАО

В Нарьян-Маре мужчина с ножом, ворвался в детский сад и убил одного из детей. Об этом сообщает Nao24.

Сообщается, что ребенку было 6 лет.

Мотивы нападавшего устанавливают правоохранительные органы.

Нападавший в настоящее время задержан.