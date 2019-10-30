По факту убийства 214 детей в 1942 году в Ейске возбуждено уголовное дело

Главное управление СК России возбудило уголовное дело о геноциде по факту убийства в октябре 1942 года воспитанников детского дома в Ейске, сообщается на сайте ведомства.

Согласно рассекреченным ФСБ России архивным материалам, на территории Краснодарского края в 1942-1943 годы работала Зондеркоманда СС. В ходе карательных операций члены команды совершили массовое убийство воспитанников Ейского детского дома.

Тела 214 убитых детей были найдены после освобождения Краснодарского края от оккупации в 1943 году.

СК России заявляет, что имеет все основания для производства расследования, так как преступления против человечности не имеют срока давности.

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