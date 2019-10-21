Арестован гендиректор красноярской артели, где прорвало дамбу

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по факту гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ковальков будет арестован до 18 декабря 2019 года включительно.

При этом в зале суда гендиректор заявил, что хотел бы на этот период остаться на свободе, чтобы помогать пострадавшим.

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