Скончалась еще одна жертва стрельбы в керченском колледже

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. директора колледжа Дениса Колесника.

Он подтвердил, что одна из раненых педагогов скончалась после продолжительного лечения.

Речь идет об Ольге Грищенко, 60-летняя женщина перенесла несколько операций. Женщина скончалась еще летом, однако известно об этом стало только сейчас.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже.

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