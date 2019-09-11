Экстренно севший в Краснодаре самолет вылетел в Анталью

Cовершивший экстренную посадку в аэропорту Краснодара в связи с технической неисправностью самолет Москва - Анталья, вылетел в пункт назначения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на справочную службу международного аэропорта Краснодар.

Как стало известно, поломка в воздушном судне авиакомпании Red Wings была незначительной и ее удалось успешно устранить.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

До этого сообщалось, что причиной вынужденной посадки самолета, направлявшегося из Москвы в Анталью, стали проблемы со связью экипажа с наземными службами.