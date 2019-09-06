Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова дала комментарий после нападения. Об этом сообщают «Известия».

«Все хорошо, все нормально», — сказала Памфилова.

Ранее сообщалось, что грабитель напал на главу ЦИК Памфилову и ударил ее электрошокером.