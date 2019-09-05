Минюст США заявил, что задержанный в Неаполе россиянин обвиняется в краже торговых секретов

Минюст США подтвердил, что задержанный в Италии российский топ-менеджер входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческих секретов американской авиастроительной компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации ведомства, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уточняется, что Коршунов был арестован в международном аэропорту Неаполя пятницу, 30 августа.

Ранее сообщалось, что МИД отреагировал на арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США.