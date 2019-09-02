Мужчину, попытавшегося изнасиловать четырех женщин за два часа, задержали

В столице задержан мужчина, который за два часа совершил четыре попытки изнасилования. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что попытки предпринимались вечером 25 августа на северо-востоке столицы.

Первый раз он напал на 23-летнюю девушку у дома на ул. Рудневой. Две следующие попытки были совершены в отношении гражданок 20 и 44 лет в Янтарном проезде. Последней потерпевшей стала 27-летняя москвичка, на которую мужчина набросился на ул. Коминтерна.

В отношении преступника возбуждены уголовные дела по факту покушений на изнасилование.

Ранее мужчина с лопатой отвоевал девушку у насильника.