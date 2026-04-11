Прикованные цепями к рельсам люди парализовали ж/д движение на востоке Нидерландов

На востоке Нидерландов активисты организации Geef Tegengas заблокировали железную дорогу и остановили движение поездов в обоих направлениях, сообщает Omroep West.

Согласно материалу, это произошло накануне. Солидарные с Палестиной протестующие перекрыли ж/д движение между городами Лент и Элст. Примерно 60 человек приковали себя к рельсам цепями. Их представитель объяснил, что таким образом протестующие хотели надавить на транспортные компании, чтобы те поддержали торговое и оружейное эмбарго против Израиля.

Правоохранители предлагали активистам переместиться на ближайшую парковку, но митингующие отказались. После 18:00 (19:00 мск) спецотряд полиции очистил пути и задержал как минимум 15 человек, говорится в статье.

На прошлой неделе на востоке Британии на акции протеста против войны в Иране у базы британских ВВС Лейкенхит, которую используют США, арестовали около 10 человек. Некоторые активисты надели табарды (короткие накидки с короткими рукавами или без рукавов, открытые с боков) и выкрикивали, что поддерживают действия Палестины. Полиция сочла их сторонниками запрещенной в Соединенном Королевстве пропалестинской организации Palestine Action.

