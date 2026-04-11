Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Прикованные цепями к рельсам люди парализовали ж/д движение на востоке Нидерландов

В Нидерландах задержали 15 активистов, перекрывших движение по железной дороге
Tim Adams

На востоке Нидерландов активисты организации Geef Tegengas заблокировали железную дорогу и остановили движение поездов в обоих направлениях, сообщает Omroep West.

Согласно материалу, это произошло накануне. Солидарные с Палестиной протестующие перекрыли ж/д движение между городами Лент и Элст. Примерно 60 человек приковали себя к рельсам цепями. Их представитель объяснил, что таким образом протестующие хотели надавить на транспортные компании, чтобы те поддержали торговое и оружейное эмбарго против Израиля.

Правоохранители предлагали активистам переместиться на ближайшую парковку, но митингующие отказались. После 18:00 (19:00 мск) спецотряд полиции очистил пути и задержал как минимум 15 человек, говорится в статье.

На прошлой неделе на востоке Британии на акции протеста против войны в Иране у базы британских ВВС Лейкенхит, которую используют США, арестовали около 10 человек. Некоторые активисты надели табарды (короткие накидки с короткими рукавами или без рукавов, открытые с боков) и выкрикивали, что поддерживают действия Палестины. Полиция сочла их сторонниками запрещенной в Соединенном Королевстве пропалестинской организации Palestine Action.

Ранее в Москве протестующие «встретили» Пашиняна публичным сожжением его портрета.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!