Захарова назвала визит Бориса Джонсона в Киев «пиаром на костях»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, назвав политика «злодеем, вернувшимся на место преступления». Это заявление официальный представитель МИД России сделала в своем Telegram-канале.

«Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла — лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе. Ни капли любви. А только очередной «пиар» на костях. <...> Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговорного процесса и эскалации конфликта. Злодей, вернувшийся на место преступления», — говорится в посте дипломата.

11 апреля Борис Джонсон прибыл на позиции 65-й бригады Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя. Он объяснил свой выбор стратегической важностью Запорожской области, которую, по его мнению, стремится захватить президент России Владимир Путин. В ходе визита экс-премьер Великобритании вновь подверг критике западные страны за медленные темпы и недостаточный объем оказываемой Украине поддержки.

Ранее Борис Джонсон назвал «ошибкой» отказ от принятия Украины в НАТО.