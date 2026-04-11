Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова назвала визит Бориса Джонсона в Киев «пиаром на костях»

Захарова назвала Бориса Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления»
President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, назвав политика «злодеем, вернувшимся на место преступления». Это заявление официальный представитель МИД России сделала в своем Telegram-канале.

«Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла — лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе. Ни капли любви. А только очередной «пиар» на костях. <...> Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговорного процесса и эскалации конфликта. Злодей, вернувшийся на место преступления», — говорится в посте дипломата.

11 апреля Борис Джонсон прибыл на позиции 65-й бригады Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя. Он объяснил свой выбор стратегической важностью Запорожской области, которую, по его мнению, стремится захватить президент России Владимир Путин. В ходе визита экс-премьер Великобритании вновь подверг критике западные страны за медленные темпы и недостаточный объем оказываемой Украине поддержки.

Ранее Борис Джонсон назвал «ошибкой» отказ от принятия Украины в НАТО.

 
Теперь вы знаете
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!