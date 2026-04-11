БПЛА продолжили атаки на российский регион во время Пасхального перемирия

В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что в городе Шебекино FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал движущийся автомобиль. Машина была повреждена, а у мужчины — баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

«В Грайвороне от детонации дрона пострадала женщина. В больнице у нее диагностировали баротравму», — сообщил глава области.

Он добавил, что женщину после оказания помощи отпустили лечиться дома. При налете был также поврежден автомобиль и окна в частном доме.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось 11 апреля в 16:00 и и должно продлиться до 13 апреля. Российским военным было поручено быть начеку для предотвращения провокаций и любых агрессивных действий со стороны украинских военных.

До этого стало известно о двух случаях нарушение режима прекращения огня. В первый раз ВСУ нанесли удар дроном по Новой Каховке в Херсонской области, а во второй — БПЛА атаковал заправку в городе Льгов Курской области.

Ранее Украина предложила РФ продлить Пасхальное перемирие.