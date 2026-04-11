Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно о смене руководства аэропорта Домодедово

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В аэропорту «Домодедово» в ближайшее время сменится руководство. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, знакомые с обсуждением вопроса.

В настоящее время гендиректором ООО «Домодедово Эрфилд» является Андрей Иванов, он возглавляет компанию с июня прошлого года. По информации «Ведомостей», на его замену готовят первого заместителя гендиректора аэропорта «Шереметьево» Андрея Никулина.

В феврале стало известно, что активы «Домодедово» приобрела дочерняя компания аэропорта «Шереметьево» – ООО «Перспектива». Лот, в который входило порядка двух десятков операционных компаний «Домодедово», был приобретен за 66,13 млрд рублей. Заявку на участие в аукционе также подавала структура аэропорта «Внуково». Оба заявителя отмечали, что актив «сложный», с долговой нагрузкой в 75 млрд рублей.

Ранее в аэропорту Домодедово началась оптимизация штата.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!