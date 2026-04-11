Стало известно о смене руководства аэропорта Домодедово

В аэропорту «Домодедово» в ближайшее время сменится руководство. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, знакомые с обсуждением вопроса.

В настоящее время гендиректором ООО «Домодедово Эрфилд» является Андрей Иванов, он возглавляет компанию с июня прошлого года. По информации «Ведомостей», на его замену готовят первого заместителя гендиректора аэропорта «Шереметьево» Андрея Никулина.

В феврале стало известно, что активы «Домодедово» приобрела дочерняя компания аэропорта «Шереметьево» – ООО «Перспектива». Лот, в который входило порядка двух десятков операционных компаний «Домодедово», был приобретен за 66,13 млрд рублей. Заявку на участие в аукционе также подавала структура аэропорта «Внуково». Оба заявителя отмечали, что актив «сложный», с долговой нагрузкой в 75 млрд рублей.

Ранее в аэропорту Домодедово началась оптимизация штата.