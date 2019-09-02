СК назвал причину гибели мальчика, пропавшего под Калугой после ссоры с матерью

Стала известна причина смерти девятилетнего школьника, тело которого нашли в Калужской области после ссоры с матерью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление СК по региону.

Как стало известно, тело мальчика обнаружили в районе плотины Верхнее водохранилище Кирова.

Согласно информации СК, ребенок ходил там по бетонным плитам озера и упал в воду, после чего утонул.

Также сообщается, что матери погибшего мальчика грозит обвинение по статье 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

До этого следователи завели уголовное дело об убийстве по факту бесследного исчезновения девятилетнего школьника в Калужской области.