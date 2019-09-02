Десятки тысяч человек вышли на улицы в Гонконге

В Гонконге десятки тысяч человек вышли на митинг, оставив учебные заведения и рабочие места. Об этом сообщают РИА «Новости».

Как отмечается, протестующие собрались в парке Тамар района Адмиралтейство с целью, чтобы правительство выполнило пять их требований, в том числе отмену рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.

Организовала выступление конфедерация профсоюзов Гонконга, члены которой считают, что население имеет право на забастовки и собрания.

Известно, что среди митингующих также присутствуют дети. В отличие от предыдущих мероприятий, данная демонстрация согласована в властями и может проходить до полуночи.

Пока каких-либо агрессивных действий со стороны протестующих или полиции не происходило.

Ранее сообщалось, что сотни студентов и школьников бойкотировали занятия в Гонконге.