Десятки тысяч человек вышли на улицы в Гонконге
В Гонконге десятки тысяч человек вышли на митинг, оставив учебные заведения и рабочие места. Об этом сообщают РИА «Новости».
Как отмечается, протестующие собрались в парке Тамар района Адмиралтейство с целью, чтобы правительство выполнило пять их требований, в том числе отмену рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
Организовала выступление конфедерация профсоюзов Гонконга, члены которой считают, что население имеет право на забастовки и собрания.
Известно, что среди митингующих также присутствуют дети. В отличие от предыдущих мероприятий, данная демонстрация согласована в властями и может проходить до полуночи.
Пока каких-либо агрессивных действий со стороны протестующих или полиции не происходило.
Ранее сообщалось, что сотни студентов и школьников бойкотировали занятия в Гонконге.