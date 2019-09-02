Режим ЧС ввели в Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена

Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации заявил, что в Якутске был объявлен режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лена. Об это сообщает РИА «Новости».

Кроме того, режим ЧС был объявлен из-за угрозы водоснабжению.

Как отмечается, компания «Водоканал» получила распоряжение решить вопрос относительно обеспечения достаточным водоснабжением население Якутска.

Уточняется, что водоканал работает над проектом, согласно которому в русле реки напротив водозабора будет углублена прорезь. Причем работы начнутся уже в середине сентября.

Ранее сообщалось, что паводок подтопил 170 жилых домов в Хабаровском крае.