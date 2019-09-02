В Москве в понедельник ожидается до +25°С

В Москве в понедельник, 2 сентября, ожидается до +25°C. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Сообщается, что температура в городе будет колебаться от +23°C до +25°C. Ночью ожидается температура до +11-13°C.

По прогнозу синоптиков, в столице выпадут небольшие осадки. Ветер северного направления будет около 3-8 м/с.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее синоптики объяснили влияние пожаров на таяние льдов в Арктике и Гренландии.