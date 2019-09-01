В Канаде во время авиашоу разбился пилот

В канадской провинции Альберта в ходе воздушного шоу разбился небольшой самолет, на котором находился только пилот. Об этом сообщил телеканал CTV.

Сообщается, что происшествие случилось во время ярмарки рядом с городом Смит.

Как стало известно, самолет показывал во время шоу фигуры высшего пилотажа.

Уточняется, что воздушное судно разбилось за пределами зоны, где проводилось мероприятие.

Отмечается, что в результате инцидента на земле пострадавших нет.

Отмечается, что на земле никто не пострадал. Подробностей на данный момент не приводится, минтранспорта Канады начало расследование

По факту случившегося Министерство транспорта Канады уже начало расследование.