Южная Осетия начала гуманитарную операцию на границе с Грузией

Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию в районе села Цнелис, на расстоянии от которого в километре установлен грузинский блокпост, передает РИА «Новости».

По данным комитета государственной безопасности республики, операция носит исключительно мирный характер.

Там отметили, что действия направлены на поддержание пограничного режима и обеспечение безопасности граждан, а также «стабилизацию военно-политической обстановки в регионе».