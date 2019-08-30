Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови «в правовом смысле», сообщают украинские СМИ.

По его словам, он намерен вернуть государству максимальный объем украденных активов.

«Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников», — заявил Рябошапка.

Возращение активов он назвал своим приоритетом на ближайшие годы.