Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови
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Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови «в правовом смысле», сообщают украинские СМИ.
По его словам, он намерен вернуть государству максимальный объем украденных активов.
«Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников», — заявил Рябошапка.
Возращение активов он назвал своим приоритетом на ближайшие годы.