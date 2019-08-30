Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии

В управлении МЧС по Якутии проинформировали о вынужденной посадке самолета Ан-2. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, самолету пришлось экстренно садиться в Кобяйском районе. Самолет принадлежал частной компании, на борту находились пять человек.

«Примерно в 400 км от точки вылета самолет совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что легкомоторный частный самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле в Ростовской области.