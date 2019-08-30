Зеленский назначил нового генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым генпрокурором страны Руслана Рябошапку. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что за это назначение проголосовали 312 депутатов Верховной рады. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Согласно имеющейся информации, чиновник изучал правоведение в МСУ («Международный Соломонов университет»). У него также есть опыт работы в минюсте и секретариате правительства. Кроме того, он занимался анализом антикоррупционной политики и был членом нацагентства по предотвращению коррупции. С 21 мая этого года Рябошапка занимал должность заместителя главы администрации президента.

Ранее сообщаюсь, что генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе с поста.