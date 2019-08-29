Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, силовики обнаружили две готовые к применению самодельные взрывные устройства большой мощности недалеко от населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района. Бомбы обезвредили на месте из-за высокой вероятности подрыва.

После этого сотрудникам ФСБ удалось найти и задержать человека, причастного к данному делу. Им оказался местный житель, ранее уже судимый за терроризм.

По признанию самого злоумышленника, он собирался произвести теракт возле объектов правоохранительных органов и государственных структур.

Федеральная служба не сообщает, имеет ли мужчина отношение в каким-либо террористическим организациям или действовал по собственной инициативе.

Ранее сообщалось, что ФСБ остановила деятельность спонсировавшей ИГ (организация запрещена в России) экстремистской ячейки.