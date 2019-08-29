Москва вошла в число 40 лучших городов мира по безопасности

Москва попала в рейтинг 40 лучших городов мира по уровню безопасности. Список составлен и размещен изданиями The Economist Intelligence Unit и The Economist.

Как отмечается, для составления списка эксперты проанализировали 60 крупных городов мира по 57 различным показателям (цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность и др.).

Возглавил рейтинг самых лучших городов мира по безопасности Токио, на второй позиции оказался Сингапур, далее следует японская Осака, на четвертом месте — Амстердам, замыкает пятерку лидеров австралийский Сидней.

В список также попали Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул, Мельбурн.

Российская столица заняла 37 позицию с оценкой в 65,8 балла при максимуме 100 баллов. По цифровой безопасности Москва оказалась на 54-м месте, по здравоохранению — 30-м, по безопасности инфраструктуры — 32-м, по личной безопасности граждан — 39-м.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-10 стран для отдыха с детьми.